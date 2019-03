Der Brexit-Krimi geht ins Finale. Am Streit, ob und wie das Vereinigte Königreich die EU verlassen soll, droht nun auch die Regierung in London zu zerbrechen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Theresa May © (c) AP (House of Commons)

Zu Beginn der nun wohl entscheidenden Brexit-Tage in London droht Theresa May der jähe Kollaps ihrer Regierung. Bei Kabinettsbesprechungen am Wochenende warnten beide Seiten im tobenden Streit, dass sie der Premierministerin das Vertrauen entziehen würden, sollte sie „die falsche Entscheidung“ treffen.