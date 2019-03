Gioconda Belli„Nicaragua schlittert von einer Diktatur in die nächste“

„Wieviel Tyrannei kann man in einem Leben ertragen?“, fragt die nicaraguanische Autorin Gioconda Belli, die ein grausiges Bild von ihrer Heimat zeichnet. Am Freitag (29. März) liest sie auf Einladung der Steirischen Gesellschaft für Kulturpolitik im Grazer Literaturhaus.

„Unser einziges Mittel gegen die Macht ist die Sprache“: Gioconda Belli liest am 29. März in Graz © KK

Nicaragua kommt seit fast einem Jahr nicht zur Ruhe. Im April 2018 begannen die Massenproteste gegen die sandinistische Regierung um Daniel Ortega. Die Aufstände hatten sich an einer Pensionsreform und der Unterdrückung der Meinungsfreiheit entzündet. Das Volk erhob sich gegen das autoritäre Regime, doch dieses schlug zurück. Die Demonstranten werfen der Regierung systematische Gewaltanwendung vor. Dabei waren Daniel Ortega und seine Leute einst die Helden der Linken. 1979 hatten die Kämpfer der Sandinistischen Befreiungsfront FSLN in Nicaragua den Diktator Anastasio Somoza gestürzt, der mit seiner Familie das Land jahrzehntelang ausgebeutet hatte. Die gleichen Vorwürfe treffen heute Ortega.



Frau Belli, Sie schrieben in einem Gedicht: „Man sucht sich das Land seiner Geburt nicht aus und liebt doch das Land, wo man geboren wurde“. Gilt das noch für Sie?