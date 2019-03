Österreichs Nationalteam spielt heute in Haifa in der EM-Quali gegen Israel. Ein Spiel zwischen beiden Ländern ist nie nur normal, sagt die israelische Botschafterin Talya Lador-Fresher im Interview.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Israels Botschafterin Tayla Lador-Freshe © (c) Juergen Fuchs

Heute spielen Israel und Österreich in der EM-Qualifikation in Haifa gegeneinander. Mit Trainer Andreas Herzog, Sportdirektor Willi Ruttensteiner und Mentalcoach Markus Rogan hat Ihr Nationalteam drei Österreicher in der Führung. Zudem haben beide Länder eine besondere Beziehung zueinander. Ist das ein Spiel wie jedes andere?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.