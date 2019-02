Bei der Demonstration der Gelbwesten in Paris ist der Philosoph Alain Finkielkraut verbal attackiert und als „Drecksjude“ beschimpft worden. Der Historiker Denis Peschanski, Spezialist in Erinnerungsfragen, kritisiert ein Klima des Hasses in Frankreich.

© AP

Monsieur Peschanski, abgesägte Erinnerungsbäume, Hakenkreuze auf den Porträts der Nationalheldin Simone Veil, die Aufschrift „Jude“ auf Deutsch und mit gelber Farbe auf dem Schaufenster eines Bagel-Restaurants. Bei der Demonstration der Gelbwesten ist der Philosoph Alain Finkielkraut am vergangenen Samstag in Paris verbal attackiert und als „Drecksjude“ beschimpft worden. Was ist los in Frankreich?