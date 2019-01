Kleine Zeitung +

Plan B zum Brexit Theresa May gibt nicht auf: Sie glaubt immer noch an einen Deal

Heute stellte Theresa May ihren Plan B zum Brexit vor. Parlament und Regierung lähmen sich weiter selbst. Mit Nordirland will May neu über die Übergangslösung verhandeln. Polen bringt eine Befristigung des "Backstop" auf fünf Jahre ins Spiel. Offizielles Statement der EU. Es wird nicht verhandelt.