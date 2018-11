Facebook

Auf den Leinwänden rechts und links der Bühne laufen erste Hochrechnungen, die den Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus versprechen, als die Musik im Saal heruntergedreht wird. Es ist 21 Uhr am Dienstag, und es wäre wirklich übertrieben, die Stimmung unter den Hunderten Gästen als euphorisch zu bezeichnen. Die demokratische Partei hat ihre Unterstützer ins Hyatt Regency Hotel in der Nähe des Kapitols eingeladen, um eine „blaue Welle“ zu feiern. Doch den meisten Besuchern, die bei einem Miller Lite oder einem Glas Rotwein die Auszählung verfolgen, dämmert, dass die Welle in der Parteifarbe nicht ganz so hoch sein wird.