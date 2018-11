Facebook

Frans Timmermans © APA/AFP/FREDERICK FLORIN

Der Niederländer Frans Timmermans soll Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl 2019 und damit Anwärter auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten werden. Dies teilte die Sozialdemokratische Partei Europas am Montag in Brüssel mit. Mitbewerber Maros Sefcovic habe sich hinter Timmermans gestellt, hieß es in einer Erklärung der SPE.

Sowohl Timmermans als auch Sefcovic sind derzeit Vizepräsidenten der EU-Kommission. Die Spitzenkandidaten der großen europäischen Parteien haben Chancen, Nachfolger des Luxemburgers Jean-Claude Juncker im Herbst 2019 an der Spitze der mächtigen EU-Behörde zu werden. Nötig ist dafür eine Mehrheit im Europaparlament. Derzeit werden den Sozialdemokraten allerdings Verluste vorhergesagt.

Der frühere niederländische Außenminister Frans Timmermans ist die rechte Hand von Kommissionspräsident Juncker. Als "Erster Vizepräsident" ist er für Bürokratieabbau, interinstitutionelle Fragen und Grundrechte zuständig.

In seiner Heimat hatte er sich nach dem Absturz von Flug MH17 in der Ostukraine mit vielen seiner Landsleute an Bord einen Namen gemacht. Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch spricht er fast ohne Akzent - jahrelang wohnte er in Moskau. Von 2007 bis 2010 war der Sozialdemokrat Europa-Minister der Niederlande. Sein liebstes Kommunikationsmittel ist Facebook. Dort schwärmte er von Edith Piaf ebenso wie vom Radrennen Tour de France.

Zur Person Frans Timmermans wurde am 6. Mai 1961 in Maastricht geboren.

Timmermans hat Französische Literatur in Nijmegen studiert und verbrachte ein Studienjahr an der Universität Nancy. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Sein Vater war auch im diplomatischen Dienst der Niederlande tätig, seine Großväter waren Bergleute.

Timmermans politische Stationen: 1994 - 1995 arbeitete er für EU-Kommissar Hans van den Broek, 1995 - 1998 in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

1998 - 2007 und 2010 - 2012 war er sozialdemokratischer Abgeordneter im niederländischen Parlament. Dazwischen war er in den Niederlanden Staatssekretär für Europäische Angelegenheiten, danach, bis zu seinem Wechsel nach Brüssel, Außenminister.