Bayern-Wahl CSU droht Schritt in den Abgrund

Am Sonntag wird im südlichen deutschen Bundesland gewählt. Ministerpräsident Söder und seiner CSU droht ein Desaster.

Markus Söder © Facebook: Söder

Für Markus Söder darf es gerne der Superlativ sein. Der bayerische Ministerpräsident will das südliche deutsche Bundesland zum innovativsten Standort für die Raumfahrttechnologie machen. Schon im April bei seiner ersten Regierungserklärung nach der Amtsübernahme von Horst Seehofer kündigte er ein Raumprogramm an, am Dienstag nun beschloss die Landesregierung das 700 Millionen Euro schwere Innovationsprogramm „Bavaria One“.