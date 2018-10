Bertelsmann-Studie Jeder dritte Deutsche denkt populistisch

Umfragen sind sich derzeit nur in einem einig: Die SPD rutscht ab auf zumindest den dritten Platz. In einigen Umfragen liegen die Grünen auf Platz 2, in anderen die AfD. Eine Bertelsmann-Studie zeigt: Der Anteil der populistisch eingestellten Menschen in Deutschland steigt.