Vize-Justizminister dementiert Rosenstein: Bericht, er habe Absetzung Trumps betrieben, sei "fehlerhaft"

US-Vizejustizminister Rod Rosenstein hat einen Zeitungsbericht dementiert, wonach er im vergangenen Jahr die mögliche Absetzung von Präsident Donald Trump ins Spiel gebracht haben soll. Der Bericht der "New York Times" sei "fehlerhaft", erklärte Rosenstein am Freitag in Washington.