Zum Nato-Gipfel „Bei Trump mit allem rechnen“

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Donald Trump © APA/AFP/NICHOLAS KAMM

Muss mit einem Eklat beim Nato-Gipfel gerechnet werden? Donald Trump, der Party-Crasher?

Franz Eder: Bei ihm muss man immer mit allem rechnen. Ich habe es aufgegeben, Prognosen zu stellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Trump Schritte setzt, die einem Eklat gleichkommen, aber das bedeutet nicht, dass die Nato morgen aufhört zu existieren oder dass sich die USA aus der Nato zurückziehen. Denn gerade bei der Nato sprechen in den USA andere Akteure ein gehöriges Wort mit, zuvorderst der Kongress. Also: Ja, es kann zum Eklat kommen, aber der gefährdet dann in keiner Weise die Existenz der Nato.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.