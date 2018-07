''Viel zu besprechen''Kurz von May in der Londoner Downing Street empfangen

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Montagabend von seiner britischen Amtskollegin Theresa May in der Londoner Downing Street empfangen worden. May sagte zu Beginn der Unterredung, sie freue sich auf das Gespräch mit dem Kanzler und dankte ihm für seine Einladung zu den Salzburger Festspielen, die sie gerne annehme.

Es gebe "viel zu besprechen", sagte May - "natürlich auch, wo wir in unseren Brexit-Verhandlungen sind". Sie nannte aber auch andere Themen wie Migration und "die starken Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern".

"Starke Beziehungen"

Auch Kurz verwies auf die "starken Beziehungen zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich, nicht nur auf politischer, sondern auch auf wirtschaftlicher Ebene". Österreich habe als EU-Vorsitzland zudem die Aufgabe, EU-Chefunterhändler Michel Barnier während der Brexit-Verhandlungen zu unterstützen, "und ich hoffe, dass wir zusammenarbeiten können, um einen harten Brexit zu vermeiden" und auch eine "harte Grenze zwischen Nordirland und Irland", sagte der Bundeskanzler.

Das Gespräch der beiden Regierungschefs fand an einem innenpolitisch höchst turbulenten Tag für May statt. Im Laufe des Montags waren sowohl Außenminister Boris Johnson als auch Brexit-Minister David Davis zurückgetreten. Nach den kurzen Pressestatements zum Auftakt der Unterredung von May und Kurz waren keine Fragen zugelassen.