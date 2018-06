''Jauchengrube''USA treten aus UNO-Menschenrechtsrat aus

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump zieht sich aus dem UNO-Menschenrechtsrat zurück. Das gab die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley in Washington bekannt.

© APA (AFP)

Botschafterin Nikki Haley begründete die Entscheidung damit, dass das Gremium eine "Jauchegrube der politischen Voreingenommenheit" sei. Die USA hatten seit längerem mit einem Austritt aus dem Rat gedroht.

Es sei eine "scheinheilige und eigennützige Organisation, die Menschenrechte zum Spott" mache und eine voreingenommene Haltung gegen Israel habe, erklärte Haley weiter. Die US-Regierung hatte dem Menschenrechtsrat in der Vergangenheit immer wieder eine Israel-feindliche Haltung vorgeworfen, da er wiederholt das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser verurteilt hat.

Heftige Kritik an USA

Der Rat ist dafür zuständig, die Einhaltung der Menschenrechte in den Mitgliedstaaten zu überwachen. Bei einer Sitzung am Montag bezeichnete der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Zeid Ra'ad al-Hussein, die Trennung von Familien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko als "skrupellos".

Zeid sprach unter Berufung auf den Verband der Kinderärzte in den USA von einem "von der Regierung genehmigten Kindesmissbrauch", der "irreparable Schäden" und "lebenslange Konsequenzen" zur Folge haben könne. Er forderte die US-Regierung auf, die "gewaltsame Trennung" der Kinder von ihren Eltern "sofort" zu beenden und die UNO-Kinderrechtskonvention zu ratifizieren.

