Bosnien-Herzegowina ist die neue Durchgangsstation für Flüchtlinge am Balkan.

Migranten in Sarajewo © (c) APA/AFP

Die Zelte sind verschwunden, die ungewollten Transitreisenden in Bosniens Hauptstadt Sarajevo geblieben. Ob auf Parkbänken, am Bahnhof oder den Bushaltestellen: Auch nach der Räumung des Flüchtlingscamps gegenüber der wieder aufgebauten Vijecnica-Bibliothek Mitte Mai sind die Gruppen junger Männer mit den müden Gesichtern und den kleinen Rucksäcken in der einstigen Olympia-Stadt allgegenwärtig.