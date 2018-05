Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Italien wird seine Probleme nur dann lösen, wenn Rom offen mit den Partnern in der EU über den Euro diskutiert.

Italien steckt in einer beispiellosen institutionellen Krise. Beinahe drei Monate sind seit den Parlamentswahlen vergangen. Die Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsnationalen Lega scheiterte am Veto des Staatspräsidenten Sergio Mattarella gegen die Nominierung eines eurokritischen Wirtschafts- und Finanzministers. Nun soll der EU-freundliche Ökonom Carlo Cottarelli Italien mit einer Übergangsregierung zu Neuwahlen führen. Gebannt blicken Börsen, Ratingagenturen, Regierungen und Bürger auf das Chaos in Rom.