Montenegro Anschlag auf kritische Journalistin

In Montenegro steht die Pressefreiheit unter Dauerfeuer: Die Enthüllungsjournalistin Olivera Lakic wurde in Podgorica auf offener Straße angeschossen.

Olivera Lakic © AP

Sie hat zwei Kinder. Eine Tochter und einen Sohn, beide Anfang 20. Am Dienstagabend war ihre Tochter in der Nähe, als es passierte, als Olivera Lakic nur kurz vor die Haustür ging, und ein Mann auf sie zukam. Mit einer Waffe in der Hand. Er feuerte auf ihre Beine, er traf, und er flüchtete mit zwei anderen Männern in der Dunkelheit. Die 49-jährige Enthüllungsjournalistin der montenegrinischen Tageszeitung „Vijesti“ ist spezialisiert auf Korruption und organisierte Kriminalität. Sie hatte Glück.

Mehr zum Thema Montenegro wählt Das ganze Land in einer Hand

