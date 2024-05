Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron war am Montag in Dresden zu Gast. Am Nachmittag hielt er auf dem Fest „Fête de l’Europe“ vor der Frauenkirche Dresden eine Rede an die Jugend.

Warnung vor extremen Ideen

In seiner Ansprache warnte er eindringlich vor Extremen in Europa. Demokratie und Freiheit seien allen als so selbstverständlich erschienen, sagte Macron. „Aber lasst uns heute um uns schauen! Lasst uns die Faszination für autoritäre Regime anschauen. Lasst uns in Europa den illiberalen Moment anschauen, den wir durchleben!“

Er appellierte: „Lasst uns aufwachen! Unser Europa ist kein Supermarkt!“ Europa sei nicht nur ein Ort, wo es gemeinsame Regeln gebe. „Es ist eine Säule der Werte, der Kultur, der individuellen und politischen Freiheiten.“ Er betonte: „Überall in unseren Demokratien gedeihen Ideen, denen von den Extremen und besonders den Rechtsextremen Aufschwung gegeben wird.“ Auf die Sorgen und auf die Gründe für die Wut müsse man mit einem Europa des Respekts antworten.

Eigenständige Sicherheitspolitik für Europa

Macron warb auch für ein starkes und souveränes Europa. „Europa ist ein Garant von Frieden, Wohlstand und Demokratie.“ All dies sei nun aber bedroht, wenn Europa nicht handle. „Heute herrscht wieder Krieg in Europa.“

Gerade angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sei es nötig, dass Europa eine eigenständige Sicherheits- und Verteidigungspolitik formuliere und dass die Europäer als Alliierte innerhalb der NATO agierten. Europa müsse sich stärker vor Feinden schützen und dabei nicht nur auf die USA vertrauen. „Russland bedroht heute auch unsere Sicherheit. Russland hat die Ukraine angegriffen und kann möglicherweise morgen hier sein oder übermorgen“, sagte Macron.

Erhöhung des EU-Haushalts für unabhängige Wirtschaft

Auch in der Wirtschaftspolitik müsse Europa souveräner und unabhängiger werden, insbesondere gegenüber der Konkurrenz durch China und die USA. „Europa braucht ein Wachstumsmodell für künftige Generationen“, sagte Macron. Dabei gelte es, wirtschaftliches Wachstum und Klimaschutz gleichermaßen voranzutreiben.

Außerdem forderte der französische Präsident eine Verdopplung des EU-Haushalts für nötige Investitionen nach der kommenden Europawahl. Die genaue Finanzierung ließ er aber offen. Als eine Möglichkeit nannte er die in etlichen EU-Staaten allerdings umstrittene gemeinsame Schuldenaufnahme. Zunächst müssten Deutschland und Frankreich hier aber mehr Wagemut zeigen.