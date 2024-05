Man trifft sich ja regelmäßig, aber der letzte offizielle Staatsbesuch eines französischen Präsidenten ist stolze 24 Jahre her. Es darf also als sichtbares Zeichen der alten Verbundenheit gewertet werden, wenn Emmanuel Macron und seine Gattin Brigitte nun, unmittelbar vor den Europawahlen, mit allen Ehren beim Nachbarn empfangen werden. Und Macron ließ keinen Zweifel daran, worum es geht: Die Zusammenarbeit der beiden Länder sei unabdingbar, der deutsch-französische Motor sei eben nicht ins Stocken geraten, auch wenn es manchmal so aussehe.