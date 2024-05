Die Briten werden am 4. Juli ein neues Unterhaus wählen, gab der konservative britische Premierminister Rishi Sunak bekannt. Der Regierungschef räumte dabei ein: „Ich kann und will nicht behaupten, dass alles richtig gelaufen ist.“ Er sei aber „stolz auf die Erfolge“ seiner Regierung, ergänzte er. Im Unterschied zu den Konservativen habe die Labour-Opposition „keinen Plan“, sagte Sunak. Mit Labour könne die Zukunft deshalb „nur ungewiss sein“, warnte er. Er selbst werde jetzt „um jede Stimme kämpfen“, um erneut an der Spitze einer Tory-Regierung „wirtschaftliche Stabilität sicherzustellen“ und die Briten „wieder auf unser Land stolz zu machen“.