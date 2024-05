Die Parlamentswahl in Großbritannien soll Medienberichten zufolge am 4. Juli abgehalten werden. Premierminister Rishi Sunak verkündete den Wahltermin nach einer Kabinettssitzung heute, zuvor hatten schon mehrere Medien den Schritt angedeutet. „Es ist jetzt die Zeit für Großbritannien gekommen, über seine Zukunft zu entscheiden“, sagte Sunak. Damit setzt er die Wahlen früher an, als vielfach erwartet wurde.

Das schlechte Abschneiden von Sunaks Konservativer Partei bei den Kommunalwahlen Anfang Mai verstärkte den Druck auf den Regierungschef. In Umfragen liegt die oppositionelle Labour-