Joe Biden wurde 2020 auch gewählt, weil er nicht Donald Trump ist. Und tatsächlich hat der amtierende US-Präsident in den vergangenen vier Jahren – sei es nun auf der internationalen Bühne oder bei der Einwanderungspolitik – so ziemlich alles anders gemacht als sein Vorgänger. Mit China gibt es jedoch eine große Schnittmenge. Sowohl der Demokrat als auch der Republikaner sehen die strategische und wirtschaftliche Einhegung der Volksrepublik als eines der wichtigsten Ziele an. Die aktuelle Erhöhung der US-Zölle auf chinesische E-Auto-Importe auf 100 Prozent hätte Trump wohl ebenso durchgesetzt wie Biden.