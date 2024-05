Zuletzt traf es Franziska Giffey. Die frühere SPD-Familienministerin und heutige Berliner Wirtschaftssenatorin wurde in einer Bibliothek von einem Mann geschlagen und leicht verletzt. Zuvor war der SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke in Dresden krankenhausreif geprügelt worden. In beiden Fällen wurden die mutmaßlichen Täter gefasst. In Berlin geht es um einen 74-jährigen vermutlich psychisch Kranken, der zuvor schon durch Hassattacken aufgefallen war. In Dresden wurden vier Männer im Alter von 17 und 18 Jahren gefasst, bei mindestens einem von ihnen weisen Indizien in die rechtsextreme Ecke.