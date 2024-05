Die Ukraine hat am Mittwoch eine KI-generierte Sprecherin namens Victoria vorgestellt, die offizielle Erklärungen im Namen des Außenministeriums abgeben wird. Das Ministerium erklärte, es werde „zum ersten Mal in der Geschichte“ eine digitale Sprecherin einsetzen, um seine Erklärungen zu verlesen.

Die in einen dunklen Anzug gekleidete Sprecherin stellte sich in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Präsentation als Victoria Shi, eine „digitale Person“, vor. Die Figur gestikuliert mit ihren Händen und bewegt ihren Kopf, während sie spricht. Der Pressedienst des Außenministeriums erklärte, dass die von Shi abgegebenen Erklärungen nicht von einer künstlichen Intelligenz generiert, sondern „von echten Menschen geschrieben und überprüft“ würden. „Es ist nur der visuelle Teil, bei dem uns die KI hilft“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und fügte hinzu, die neue Sprecherin sei ein „technologischer Sprung, den noch kein auswärtiger Dienst der Welt gemacht hat“.

Virtuelle Pressesprecherin ist „Bachelor“-Kandidatin nachempfunden

Der Hauptgrund für den Einsatz von Shi sei die „Zeit- und Ressourcenersparnis“ für die Diplomaten. Die Schöpfer von Shi sind ein Team namens „The Game Changers“, das auch Virtual-Reality-Inhalte zum Krieg in der Ukraine erstellt hat. „Echte Diplomaten können so effektiver vorgehen und sich auf andere Aufgaben konzentrieren, um den Bürgern zu helfen“, so Kuleba.

Das Aussehen und die Stimme von Shi sind einer realen Person nachempfunden: Rosalie Nombre, eine Sängerin und ehemalige Teilnehmerin an der ukrainischen Version der Reality-Show „Der Bachelor“. Nombre wurde in der jetzt russisch kontrollierten Stadt Donezk im Osten der Ukraine geboren. Das Ministerium teilte mit, dass Nombre unentgeltlich teilgenommen hat und betonte, dass Shi und Nombre „zwei verschiedene Personen sind“ und dass nur die KI-Figur offizielle Erklärungen abgeben wird.

Um Fälschungen zu vermeiden, werden die Aussagen mit einem QR-Code versehen, der sie mit den Textversionen auf der Website des Ministeriums verbindet. Shi wird sich auch zu konsularischen Dienstleistungen in der Ukraine äußern, die derzeit ein kontroverses Thema sind. Letzte Woche hat die Ukraine diese Dienste für im Ausland lebende Männer im kampffähigen Alter ausgesetzt, sodass sie für Verwaltungsverfahren in ihr Land zurückkehren und sich möglicherweise der Wehrpflicht stellen müssen.