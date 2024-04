Der junge Mann drückt sich gewählt aus, spricht nachdrücklich, aber nicht zu aggressiv; verwendet Wörter wie „Narrativ“ oder „Diskurs“. Er sieht ganz harmlos aus. Jeans, T-Shirt, gepflegter - nicht allzu langer - Bart. Joe Adade „Raheem“ Boateng ist oberster Strippenzieher von „Muslim Interaktiv“. Am Wochenende lud die Gruppierung, die auf den ersten Blick streng islamisch, aber nicht zwingend islamistisch wirkt, zu einer Kundgebung in Hamburg. Rund 1100 Teilnehmer nahmen am Protestzug, der in Deutschland für Aufregung sorgt, teil. Schilder mit „Kalifat (Anm. also eine islamische Diktatur) ist die Lösung“ oder „Deutschland = Wertediktatur“ wurden gezeigt. Immer wieder sind „Allahu Akbar“-Rufe (“Gott ist groß“) zu hören.