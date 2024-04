Die Türkei unterstützt den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte als Kandidat für den Posten als NATO-Generalsekretär. Das habe die Türkei den NATO-Mitgliedern mitgeteilt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Regierungskreise am Montag.

Türkei nimmt wichtige Rolle ein

Rutte hatte sich am Freitag in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz betonte Rutte, dass der Südflügel der NATO die Türkei brauche und das Land eine wichtige Rolle einnehme. Erdogan hatte gefordert, dass ein künftiger NATO-Generalsekretär sich, genau wie der aktuelle, dafür einsetzen müsse, dass Exportbeschränkungen in der Verteidigungsindustrie zwischen NATO-Staaten aufgehoben werden.

Um zum NATO-Generalsekretär ernannt zu werden, benötigt Rutte die Zustimmung aller 32 Mitglieder des Bündnisses. Auch Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis bewirbt sich um den NATO-Chefposten.