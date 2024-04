Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) steht im Kreuzfeuer der Kritik. Israels Regierung beschuldigt die UNRWA der Komplizenschaft mit der Terrororganisation Hamas, die mit ihrem Überfall auf den jüdischen Staat am 7. Oktober 2023 den aktuellen Nahostkrieg entfesselte. UNRWA-Mitarbeiter sollen sich laut Israel sogar an dem Angriff beteiligt haben. Am Montag präsentierte die frühere französische Außenministerin Catherine Colonna und ihre Kommission in New York einen Untersuchungsbericht über das wichtigste Hilfswerk für Palästinenser.