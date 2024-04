Wie konnte es zum iranischen Drohnen- und Raketenangriff auf Israel kommen? Was hat ein mutmaßlich israelischer Angriff auf ein Botschaftsgebäude in Damaskus damit zu tun? Wie wird Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reagieren? Steht ein neuer Krieg in Nahost bevor? Diese Fragen beantworten die Redakteure Julian Melichar und Lukas Lorber in der Außenpolitik-Videoanalyse der Kleinen Zeitung.