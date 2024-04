Da saß er einmal mehr in einem Gerichtssaal: Donald Trump, Ex- und möglicherweise Bald-wieder-Präsident der USA. Der Republikaner muss sich wegen Vertuschung einer Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels verantworten. Mit seiner Forderung, das Verfahren zu verschieben, prallten der Republikaner und sein Anwaltsteam ab, erstmals sitzt damit ein ehemaliger US-Präsident vor einem Strafgericht. Die Taktik, die offenbar auch Trumps Persönlichkeitsstruktur entspricht, blieb einmal mehr die gleiche: der Rundumschlag, zu dem er vor und nach Prozessbeginn ausholt. Auch, als er bereits im Gerichtssaal saß, wurde auf seiner Plattform „Truth Social“ weiter stakkatoartig skandiert und gepostet.