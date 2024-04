Nun ist es also geschehen: Erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik hat der Iran Israel und damit seinen Erzfeind direkt angegriffen. Es war ein Großangriff mit Theaterdonner: Iran hat für seinen erwarteten Vergeltungsschlag gegen Israel die offensichtlichste Option gewählt – mehr als 300 Raketen und Drohnen, von denen die allermeisten abgefangen werden konnten. Teheran bezeichnete den Angriff dennoch als „erfolgreich“. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, hatte Israel am Mittwoch mit Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff auf ein iranisches Konsulargebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus gedroht.