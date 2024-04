Wer die Dimension ungefähr verstehen möchte, muss in der EU anfangen. Rund 350 Millionen Menschen aus 27 Ländern sind bei den EU-Wahlen im Juni wahlberechtigt. Rund eine Milliarde – also dreimal so viele Menschen – werden ab Freitag alleine in einem Land, nämlich Indien, zur Wahlurne schreiten. Eine schnelle Angelegenheit ist die Parlamentswahl in der größten Demokratie der Welt aber nicht. Die logistischen Herausforderungen sind enorm, der Wahlprozess erstreckt sich über mehrere Wochen. Von den eisigen Höhen des Himalaya bis zu den tiefen Dschungeln im Süden – jede Stimme zählt.