Porno und Politik: Heute beginnt in New York der Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump. Es geht um seinen Versuch, die Affäre mit der Pornodarstellerin Stephanie Clifford, besser bekannt als Stormy Daniels, zu verbergen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, für diese Vertuschung geschäftliche Unterlagen gefälscht zu haben. Die Anklage wird in 34 einzelnen Fällen erhoben, jeder davon ist mit einer potenziellen Höchststrafe von vier Jahren belegt. Wie immer bei Trump, ist im und vor dem Gerichtsgebäude ein Medienzirkus ohnegleichen zu erwarten.