Der 48 Jahre alte sozialdemokratische Parlamentspräsident Peter Pellegrini hat die Präsidentschaftswahl in der Slowakei am Samstag gewonnen und wird nächstes Staatsoberhaupt. Mit seinem Harmonieversprechen an die von politischem Dauerstreit ermüdeten Wähler und dem Slogan „Die Slowakei braucht Ruhe“ fand er mehr Zustimmung als sein liberaler Konkurrent Ivan Korčok, der versprochen hatte, ein Gegenpol zur Regierung unter dem Linkspopulisten Robert Fico zu sein.