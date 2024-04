Nordisch knapp. Auf seine Art. So wie stets bei Gerhard Schröder. „Moin“, sagt der Altkanzler lediglich zur Begrüßung in die Filmkamera. Schröder, volles Haar, blaues Polo-Hemd, stapft an den Laderaum eines VW-Busses, greift zum Golf-Bag, dem Sport für virile Senioren, marschiert mit seiner fünften Frau So-yeon Schröder-Kim weiter aufs Grün, packt den Driver aus und macht den Abschlag. „Ja, der könnte sogar hinhauen“, sagt Schröder und blickt dem Ball hinterher. Selbstzweifel? Nicht bei ihm.