Papst Franziskus hat die Ukraine aufgerufen, Mut zur „weißen Fahne“ zu haben und über ein Ende des Krieges mit Russland zu verhandeln. Franziskus äußerte sich in einem Interview mit dem Schweizer Sender RSI, das am 20. März im Rahmen eines Kulturprogramms ausgestrahlt wird.

Papst bereit zu vermitteln

In dem Interview wurde Franziskus nach seiner Position zu einer Debatte zwischen denjenigen gefragt, die sagen, die Ukraine solle aufgeben, da sie nicht in der Lage sei, die russischen Streitkräfte zurückzuschlagen, und denjenigen, die dagegen sind. „Ich denke, dass der Stärkste derjenige ist, der die Situation betrachtet, an die Menschen denkt und den Mut der weißen Fahne hat und verhandelt“, sagte Franziskus und fügte hinzu, dass die Gespräche mit Hilfe der internationalen Mächte stattfinden sollten.



„Das Wort verhandeln ist ein mutiges Wort. Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln“, sagte Franziskus. „Schämt euch nicht, zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird“, erklärte der Pontifex. Auf die Frage, ob er bereit sei, zu vermitteln, antwortete Franziskus: „Ich bin hier“.

Ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten Wolodymir Selenskyj reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu den Äußerungen des Papstes. Vergangenes Jahr schickte der 87-jährige Pontifex einen Friedensgesandten, den italienischen Kardinal Matteo Zuppi, nach Kiew, Moskau und Washington, um mit den Staats- und Regierungschefs in diesen Ländern über den Frieden in der Ukraine zu sprechen.

Der Papst sprach auch über den Nahost-Konflikt. Er nannte ihn als Krieg der „Verantwortungslosen“. Auf die Frage, ob man nicht die Hoffnung auf Friedensverhandlungen verlieren dürfe, antwortete Franziskus: „Schauen wir uns die Geschichte an, die Kriege, die wir erlebt haben, enden alle mit einer Einigung.“ In einem anderen Teil des Interviews, in dem es um den Krieg zwischen Israel und der Hamas ging, sagte Franziskus: „Verhandeln ist niemals eine Kapitulation“.