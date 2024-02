Normalität im Chaos. So wie der Obstbauer, der in Ramallah am Straßenrand saftige Grapefruits verkauft, während hinter ihm eine Wiese im Müll versinkt. Normalität und Chaos, dafür steht Ramallah, die Hauptstadt der palästinensischen Gebiete. Während im Gazastreifen, wo die Hamas die Macht hat, weiter der Krieg tobt, wird hier, im Westjordanland, wo die gemäßigte Palästinensische Autonomiebehörde (PA) an der Macht ist, hinter den Kulissen an der Zukunft gebaut.