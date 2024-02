Bei einem israelischen Luftangriff im Libanon sind nach Angaben der Hisbollah zwei Menschen getötet worden. Wie die mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation am Freitag weiter mitteilte, soll es sich dabei um zwei Sanitäter einer der Hisbollah nahestehenden Organisation gehandelt haben. Getroffen wurden bei dem Luftangriff am Donnerstag demnach ein Gesundheitszentrum und mehrere Rettungswagen in der Ortschaft Blida, die nahe der Grenze zu Israel liegt.

Israels Armee hatte hingegen mitgeteilt, der Angriff habe sich gegen eine militärische Einrichtung der Hisbollah gerichtet. „Soldaten der IDF identifizierten Terroristen, die ein militärisches Gelände der Hisbollah in der Gegend von Bilda betraten“, hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Daraufhin seien Kampfjets aufgestiegen, die das Gelände beschossen. Zudem habe die Artillerie auf verschiedene Ziele im Süden des Libanon gefeuert, um Bedrohungen zu beseitigen.

Angeblicher Luftalarm

Die Hisbollah teilte mit, sie habe als Vergeltung am Freitag zwei Drohnenangriffe auf ein Ziel in der israelischen Ortschaft Kiriat Shmona ausgeführt, die ihr Ziel getroffen hätten. Eine Bestätigung dafür aus Israel gab es zunächst nicht. Die israelische Armee teilte lediglich mit, im Norden des Landes sei Luftalarm ausgelöst worden.

Rauch über einem südlibanesischem Dorf | Der Libanon und Israel teilen sich eine Grenze. © KLZ / Rabih Daher

Seit Beginn des Gazakriegs nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah in der israelisch-libanesischen Grenzregion.