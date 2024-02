Angesichts der Ankündigungen Israels, im Kampf gegen die Hamas nun die palästinensische Flüchtlingsstadt Rafah an der Grenze zu Ägypten anzugreifen, sorgt jetzt für umstrittene Reaktionen auf ägyptischer Seite: Kairo schickt zusätzliche Panzer und Truppen an die Grenze und warnt Israel vor einer Großoffensive auf die Stadt Rafah. „Jede Ausweitung militärischer Operationen hätte schwere Konsequenzen“, sagte Außenminister Sameh Shoukry am Wochenende. Die ägyptische Regierung befürchtet eine Flüchtlingswelle aus dem Gaza-Streifen auf die ägyptische Sinai-Halbinsel. Die deutsche Außenministerin warnte vor einer „humanitären Katastrophe mit Ansage“, sollte Israel Rafah angreifen. Die Not in Rafah sei „schon jetzt unfassbar“, so die Grünenpolitikerin- 1,3 Millionen Menschen hätten dort auf engsten Raum Schutz vor den Kämpfen gesucht und könnten sich „nicht in Luft auflösen“. Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg warnte Israel vor Angriffen auf Rafah. Israel sieht Rafah als Rückzugsort der Führungskader der Hamas, die den Terror vom 7. Oktober in Israel verübte.