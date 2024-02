Tausende protestierten am Freitagabend in Budapest anlässlich des Amnestie-Skandals gegen die ungarische Staatspräsidentin Katalin Novák. Vor ihrem Sitz auf dem Burgberg forderte die Menge Nováks Rücktritt und übte zugleich Kritik an Premier Viktor Orbán, berichtete das Onlineportal „Propeller.hu“. Die Präsidentin hatte zuvor einen als Mittäter in einem Strafverfahren wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Mann begnadigt.

Die Menschenmenge der durch Zivilorganisationen organisierten Demonstration zog sich vom Innenministerium zum Präsidentensitz, wo sie sich mit den Aktivisten der Oppositionspartei Momentum zusammenfügte. Die Pädagogin Edit Simkó warf Novák und der Ex-Justizministerin Judit Varga, die zur Zeit der Amnestie noch im Amt war, vor, als Mütter „an dieser Gemeinheit“ teilgenommen zu haben. Rita Antoni, Vorsitzender der Vereinigung für die Frauen, sagt wiederum, die Staatspräsidentin habe mit ihrer Entscheidung den „Opfern ins Gesicht gespuckt“ und würde keine eigenen Entscheidungen treffen.

„Die politische Karriere der ungarischen Staatspräsidentin ist zu Ende“, zitierte das Onlineportal „Telex.hu“ den Politologen Gábor Török am Freitag im Zusammenhang mit dem Amnestie-Skandal von Katalin Novák. Diese hatte einen als Mittäter in einem Strafverfahren wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Mann begnadigt. Ein ganzes Land sei deswegen empört, betonte Török und erinnerte an die Forderung der Opposition hinsichtlich des Rücktrittes Nováks.

Novak flüchtete nach Katar zur WM

Während der medialen Spekulationen um die „Chancen des Überlebens“ der Staatspräsidentin verließ diese Ungarn und reiste „inmitten des Skandals“ nach Katar, um sich im Rahmen der Wasserball-WM in Doha das Spiel der ungarischen Auswahl gegen Kasachstan anzusehen.

Berater zurückgetreten

Inzwischen traten auch Mitglieder des Beratergremiums der Staatspräsidentin wegen des Pädophilie-Skandals zurück. Der Schriftsteller János Lackfi betonte, er hätte hinsichtlich des Skandals eine Erklärung seitens Nováks erwartet. Die öffentliche Empörung sei verständlich, zitierte das Onlineportal „propeller.hu“.

Während Orbán die Begnadigung von pädophilen Straftätern per Verfassungsänderung in Zukunft unmöglich machen will und sich von Novák distanzierte, fand nun auch der Fraktionschef der Regierungspartei Fidesz, Máte Kocsis, kritische Worte gegen die Staatspräsidentin. Im Staatsrundfunk betonte Kocsis am Freitag, dieser Fall der Begnadigung hätte nie erfolgen dürfen. Dabei wäre es gut zu wissen, was hinter der Amnestie-Entscheidung der Staatspräsidentin stehe, hinterfragte Kocsis.

Politische Verantwortung trägt Justizministerin

Novák habe zwar die Begnadigung erteilt, doch die politische Verantwortung trage Ex-Justizministerin Judit Varga, die zur Zeit der Amnestie noch im Amt gewesen sei, betonte der Verfassungsrechtler Péter Hack laut dem Onlineportal Propeller.hu. Denn ohne die ministerielle Gegenzeichnung sei die Amnestie-Entscheidung nicht gültig.

Die Regierung habe ihre Heldinnen geschaffen, dann exekutierte sie diese, kommentierte das Onlineportal „hvg.hu“. Während ihr Image sorgfältig aufgebaut wurde, bedurfte es zweier Jahre, damit ihr Ansehen auf Null sank. Wie ihren Aufstieg, so hätten sie auch ihren Fall Viktor Orbán zu verdanken, schrieb das Onlineportal.

Varga verließ 2023 die Regierung und wechselte in die Europapolitik, um für Fidesz bei den Wahlen zum Europäischen Parlament als Spitzenkandidatin anzutreten. Laut Opposition „floh“ Varga vor der Verantwortung für Korruptionsfälle in ihrem Ministerium nach Brüssel.

Trotz der angekündigten Verfassungsänderung wird am Freitag gegen Novák demonstriert, berichtete das Onlineportal „444.hu“. Nach Angaben der Organisatoren beginnt die Protestaktion um 16.00 Uhr vor dem Innenministerium in Budapest und führt dann zum Sitz der Staatspräsidentin auf dem Budaer Burgberg.