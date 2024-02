Das kommt nicht oft vor. Neulich wurde sich bei Olaf Scholz bedankt. Auf offener Bühne erfuhr der Kanzler Zuspruch. Wenn auch mit drastischen Worten. Die Autorin Juli Zeh dankte Scholz zu Wochenbeginn in einer Podiumsrunde dafür, „dass es Leute gibt, die diesen beschissenen Job überhaupt machen“. Scholz lachte. Öffentlich. Das ist selten.



Autorin und Kanzler verbindet viel. Juli Zeh, 49, erfuhr für ihren Roman „Unter Leuten“ einige Kritik. Zu verständnisvoll gegenüber Corona-Skeptikern. Auch Scholz, 65, erntet Unmut. „Sie kriegen das nicht in den Griff“, so CDU-Chef Friedrich Merz diese Woche im Bundestag. Die neu-konservative Sahra Wagenknecht spricht auf dem ersten Parteitag ihrer Bewegung BSW von der „dümmsten Regierung Europas“. Heftige Worte.