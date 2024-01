Es gibt einen vorläufigen Plan: Zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober hat ein hochrangiger israelischer Beamter einen detaillierten Entwurf für die Zukunft des Gazastreifens vorgelegt. Obwohl er bereits mit der US-Regierung und anderen Verbündeten diskutiert wurde, ist er noch keine offizielle Politik. Denn die Regierung in Jerusalem ist bei der Vision für die Enklave am Mittelmeer tief gespalten.