Diese Geschichte räumt zuallererst mit einem Missverständnis auf. „Ich komme aus einer israelischen Siedlerfamilie, ich bin im Westjordanland aufgewachsen, ich bin Zionist“, stellt Oz Ben David klar. Da hat er gerade Platz genommen an einem Zweiertisch im hinteren Teil des Restaurants „Kanaan“ in Berlin. Ein offener Tresen gibt den Blick frei zur Küche. Aber David muss die Karte nicht studieren. Er hat das Bistro mitgegründet. Also bestellt er Falafel, die Tomatensalsa Matbucha und Hummus. Für sein Kichererbsen-Mus ist das „Kanaan“ schließlich berühmt.