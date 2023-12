Wahlen, insbesondere Parlamentswahlen, werden in Staaten ohne ausgeprägte demokratische Tradition oft als Fest der Demokratie gepriesen – in Serbien bezeichnete ein erfahrener Politologe den Wahlkampf als Herrschaftsprinzip von Staatspräsident Aleksandar Vučić. Diese Bewertung hat viel für sich, sind doch die Wahlen morgen die dritten Parlamentswahlen in vier Jahren.