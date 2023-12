Jede Krise hat was Gutes. Das Verfassungsgericht hat in einem wegweisenden Urteil den deutschen Bundeshaushalt gekippt. Nun muss gespart werden. Pünktlich zum Parteitag am abgelaufenen Wochenende führt dies die SPD zurück zu ihrem Markenkern: den Sozialstaat bewahren. Wenn es nur so einfach wäre. Die SPD steckt in einem tiefen Tal. Die Partei verliert Mitglieder und Wähler. In Umfragen pendeln die Sozialdemokraten unter 15 Prozent. Historisch schlecht für eine Kanzlerpartei.