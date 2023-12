Der Winter betrifft beide Seiten gleichermaßen. Dennoch könnten die veränderten Bedingungen einiges verändern, so hat Russland zuletzt wieder vermehrt damit begonnen, ukrainische Infrastruktur anzugreifen und etwa durch die Zerstörung der Wärmeversorgung auch den Widerstandswillen der Bevölkerung zu brechen. Vermehrter Regen dagegen begünstigt die ukrainischen Verteidiger. Warum das so ist und welche weiteren Faktoren in den kommenden Monaten relevant sein werden, erklärt Franz-Stefan Gady im Video.