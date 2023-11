Wörtlich übersetzt beschreibt das hebräische Wort „Hasbara“ den Akt des Erklärens. Doch benutzt wird es in Israel für etwas ganz Spezielles: die „öffentliche Diplomatie“ oder mit anderen Worten: „die öffentliche Meinung auf seine Seite bringen“. Einer, der darin nicht ganz so versiert ist, und öfter ins Fettnäpfchen tritt, ist Elon Musk. Der Milliardär, dem seit knapp einem Jahr auch der Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) gehört, reiste am Montag nach Israel. Zur Hasbara in eigener Sache.