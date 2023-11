Die Bildern ähneln frappant jenen, die Ende Dezember 2019 in den Krankenhäusern von Wuhan aufgenommen wurden. In den überfüllten Notaufnahmen drängen sich die Menschen, bis ein Arzt die teilweise schon vor den Spitälern wartenden Patienten untersuchen kann, vergehen oft viel Stunden.

Was hinter den mysteriösen Lungenentzündungen steckt, die sich vier Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie nun wie ein Flächenbrand über Nordchina ausbreiten, ist derzeit noch unklar. Virologen halten eine neue Covid-Variante für ebenso möglich wie ein Vogelgrippevirus oder eine bakterielle Erkrankung.

Ebenso unklar ist derzeit, wie gefährlich der Ausbruch ist. Die Affenpocken oder die jüngsten Vogelgrippestämme erwiesen sich letztendlich als deutlich weniger bedrohlich als ursprünglich angenommen. Was dafür aber feststeht ist, dass die Welt auf eine neue Pandemie nur schlecht vorbereitet ist. So wurde während der Corona-Krise zwar einiges getan, doch seit die größte Gefahr gebannt ist, ist der Horizont der Politik im Feld der Seuchenprävention wieder eng geworden. Überwachungsprogramme zur Früherkennung wurden heruntergefahren, bei der nicht nur für arme Länder wichtigen Präventions- und Aufklärungsarbeit ist man heute nicht viel weiter als vor Corona.

Noch gefährlicher als all das dürften freilich die gesellschaftlichen Abwehrreaktion sein, die in den vergangenen vier Jahren entstanden sind. Denn wenn Wissenschaft und Schulmedizin unter Generalverdacht stehen und stattdessen den Verschwörungstheoretikern in den Telegramkanälen geglaubt wird, helfen auch die besten Früherkennungsprogramme nichts. Und die nächste Pandemie könnte noch verheerender werden als die vergangene.