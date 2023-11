Noch vor dem Beginn der geplanten Feuerpause in Gaza verkünden die Hamas und Israel ihre Bereitschaft, den Krieg fortzusetzen: Die Finger ihrer Kämpfer „bleiben am Abzug“, erklärte die Hamas; Israel bleibe bei seinem Ziel, die Hamas zu zerstören, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Von Frieden redet niemand. Selbst wenn die Waffenruhe über die zunächst vereinbarten vier Tage hinaus halten sollte, wäre das nicht das Ende des Konflikts. Hier ein Überblick, wie sich die Lage in Gaza entwickeln könnte.