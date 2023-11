In Ungarn gehört es inzwischen zur politischen Folklore, dass Premier Viktor Orbán gegen „Brüssel“ zu Felde zieht. Aktuell will Orbán der EU mit einer „Nationalen Konsultation“ (Volksbefragung) entgegentreten. Er verfolgt dabei das Ziel, sich im Kampf für die „nationale Souveränität“ Ungarns die Rückendeckung seines Volkes zu holen. Es sei an der Zeit, „dass Brüssel auch die Stimmen der ungarischen Menschen hört“, so Orbán. Bei der aktuellen Volksbefragung der Regierung werden insgesamt elf Fragen gestellt.