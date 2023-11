Es war ein historischer Moment - die erste Thronrede von Charles III. war gleichzeitig auch die erste „King‘s Speech“ seit 70 Jahren. Die Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des britischen Parlaments in London nimmt den britischen Monarchen in die Pflicht: Er hat die Aufgabe, vor den versammelten Abgeordneten des Ober- und Unterhauses das Regierungsprogramm des konservativen Premierministers Rishi Sunak zu verlesen. Der Regent, der per Verfassung nicht direkt politisch sein darf, als Sprachrohr für die Regierung, ein britisches Spezifikum.