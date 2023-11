Wenn alte Pferde um Medaillen kämpfen

Die alternde Gesellschaft ist ein Phänomen, mit dem sich kein Land so gut auskennt wie Japan. So verändert sich allmählich in allen möglichen Gesellschaftsbereichen das Verständnis vom Alter – sogar im Pferdesport. Auch dort altert nämlich die Bevölkerung, und die Szene reagiert mit neuen Turnieren.